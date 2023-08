Apagão que atingiu Ceará e outros estados foi provocado por falha de equipamentos em usinas, diz ONS

O atraso no tempo de resposta de equipamentos em usinas de energia foi o responsável pelo apagão que afetou o Ceará e outros 24 estados, além do Distrito Federal, no último dia 15 de agosto. O diagnóstico foi divulgado pelo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, nesta terça-feira (29).

Conforme o diretor, em audiência na Câmara dos Deputados, essa demora na resposta de reguladores de tensão, responsáveis por manter a constância do fornecimento, provocou uma "série de outros pequenos eventos" que desconectaram o sistema.

O aparelho deveria ter apresentado um tempo de resposta de 15 a 20 milissegundos, mas, na prática, o tempo de resposta foi de 50 a 100 milissegundos.

Luiz Carlos Ciocchi Diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) "Não é que foi falha de informação, é que o (equipamento) testado, quando em funcionamento, não apresentou o desempenho exigido"

Das 27 unidades federativas, apenas um não foi afetado pelo apagão: Roraima, que não está no Sistema Interligado Nacional.

Falha no Ceará

Inicialmente, o ONS apontou o apagão como uma “ação controlada” para prevenir maiores danos após um evento registrado no Nordeste.

No dia seguinte ao apagão, o ONS informou que o apagão nacional foi causado após o desligamento da Linha de Transmissão Quixadá-Fortaleza II.

A avaliação completa será consolidada em um Relatório de Análise da Perturbação (RAP), que leva cerca de 30 dias para ser concluído. Após a abertura da Linha de Transmissão Quixadá-Fortaleza, o afundamento brusco de tensão seguido da atuação de proteções de caráter sistêmico instaladas no SIN causou o apagão nacional.