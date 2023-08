Asfalto em trecho de rodovia no Interior do Ceará 'derrete' após calor intenso

O intenso calor e o excesso de matéria-prima provocaram o "derretimento" de trecho do asfalto da CE-257 em Santa Quitéria, no Sertão do Crateús. Entre terça (29) e esta quinta-feira (31), as temperaturas na Cidade alcançaram a máxima de 37 °C, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O pavimento passou por obras de requalificação recentemente, mas teve defeito e deve ser reconstruído.

Segundo a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), a empresa contratada para o serviço entregou o local há quatro meses. No entanto, nas últimas semana, uma parte da rodovia, que corta a Zona Urbana da cidade do Interior do Ceará, apresentou falhas.

O funcionário de um estabelecimento instalado próximo ao trecho, que não quis se identificar, detalhou ao Diário do Nordeste que clientes têm reclamado, pois pedaços do pavimento teriam se fixado no solado dos sapatos após atravessarem a via. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível observar que parte do asfalto se desprendeu.

Legenda: Técnicos da SOP identificaram que o excesso de ligante asfáltico e o calor intenso provocaram o dano Foto: Thiago Rodrigues/Arquivo pessoal

O órgão enviou especialistas para avaliarem a situação do trecho afetado, que tem 150 metros de comprimento. Os profissionais identificaram que o excesso de ligante asfáltico e o calor intenso foram responsáveis pelo caso.

"Técnicos foram ao local e constataram que a rodovia apresentou uma patologia ocasionada pelo excesso de ligante asfáltico, aliado às altas temperaturas registradas na localidade", diz nota da instituição.

Ainda conforme à SOP, a empresa responsável pela obra foi notificada e deve refazer o trecho, já que a obra continua no prazo de garantia.

