Secretário municipal e irmão do prefeito de Tabuleiro do Norte é morto a tiros no Interior do Ceará

Ricardo Nestor Rotsen Rabelo Vasconcelos, secretário Municipal de Assuntos Institucionais e Políticos de Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, foi morto a tiros nesta quinta-feira (28) no Centro do município. Ele era irmão do prefeito Rildson Vasconcelos, o Dr. Rildson (PP).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi alvejada quando estava em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis. Ricardo Nestor, que tinha 48 anos, foi socorrido a uma unidade de saúde mas não resistiu aos ferimentos.

A pasta informou que o policiamento foi reforçado de modo a intensificar as buscas pelos suspeitos do crime, que fugiram. A morte é apurada pela Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte e pela Delegacia Regional de Russas, unidades da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Luto em Tabuleiro do Norte

A Prefeitura de Tabuleiro do Norte decretou luto oficial de três dias em virtude do falecimento de Ricardo Nestor. "Neste momento de dor prestamos nossas condolências a seus familiares e amigos", diz publicação nas redes sociais da gestão municipal.

Legenda: Vacinação no município nesta sexta-feira (29) foi cancelada Foto: Divulgação

A vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (29) também foi cancelada no município. Segundo a Prefeitura, nova data para os convocados deste dia será divulgada em breve.