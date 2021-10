Trio que roubou carro é capturado em perseguição policial com tiroteio na avenida 13 de Maio

Três pessoas foram capturadas, no começo da noite desta quinta-feira (28), na avenida 13 de Maio, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, após tomarem um carro de assalto.

O trio foi interceptado pelo motopatrulhamento do Batalhão de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), após denúncia de assalto na Praia de Iracema.

Segundo os policiais relataram ao Sistema Verdes Mares, o veículo foi localizado na avenida Aguanambi, quando começou uma perseguição que terminou na 13 de Maio. Vídeo que circula nas redes sociais mostra que houve tiroteio antes da captura.

Dois adolescentes foram apreendidos e um adulto foi preso. Com eles, os agentes de segurança apreenderam um simulacro de arma de fogo. Todos foram encaminhados à sede da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

O trânsito no local ficou engarrafado no momento da ocorrência, pois a avenida tem pico de veículos e transporte coletivo grande no começo da noite.