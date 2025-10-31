Diário do Nordeste
Alça do viaduto da 13 de Maio

Ceará

Alça do viaduto da 13 de Maio será bloqueada por dois dias para 'reparos emergenciais'

O bloqueio começará às 22h desta terça-feira (27)

Redação 27 de Maio de 2025
Foto de procissão de Nossa Senhora de Fátima para esclarecer se 13 de maio é ou não feriado em Fortaleza

Ceará

13 de maio é feriado em Fortaleza? Entenda a importância da data religiosa

Além do dia de Nossa Senhora de Fátima, é também celebrado o Dia do Preto-Velho e a data de assinatura da Lei Áurea

Redação 13 de Maio de 2025
atropelamento de homem na avenida 13 de maio

Ceará

Homem morre atropelado por ônibus na avenida 13 de Maio, em Fortaleza

A vítima foi socorrida pelo Samu no local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda na avenida

Redação 30 de Agosto de 2023
Santuário da Serra Grande

Ceará

Celebrações e procissões marcam o Dia de Nossa Senhora de Fátima no Ceará

Nossa Senhora de Fátima é padroeira em pelo menos quatro paróquias de Fortaleza. A Santa também possui Santuários em sua homenagem em outros municípios do Estado.

Leví Lima* 13 de Maio de 2023
Igreja

Ceará

Veja os horários das missas de 13 de Maio na Igreja de Fátima, em Fortaleza

Santuário terá 11 celebrações das 5h às 20h deste sábado (13)

Renato Bezerra 12 de Maio de 2023
Mais de 40 mil pessoas acompanharam a festa de entrega da santa, em 2008

Ceará

Estátua de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de maio, completa 15 anos; relembre entrega

A imagem foi encomendada ao artista plástico Francisco José Alencar Diniz, conhecido por Franciné

João Lima Neto 10 de Maio de 2023
procissão para nossa senhora de fátima

Ceará

Fiéis festejam Nossa Senhora de Fátima em procissão; veja imagens

Rito religioso ocorreu durante a noite desta sexta-feira (13)

Redação 13 de Maio de 2022
Igreja de Fátima, na 13 de maio

Ceará

Veja os horários das missas de 13 de maio na Igreja de Fátima, em Fortaleza

Santuário terá 11 celebrações das 5h às 20h desta sexta-feira (13)

Redação 12 de Maio de 2022
Carro recuperado de assalto ao lado de viatura da PM na avenida 13 de maio

Segurança

Trio que roubou carro é capturado em perseguição policial com tiroteio na avenida 13 de Maio

Um simulacro de arma de fogo foi apreendido. Dois adolescentes e um adulto foram levados à DCA

Redação 28 de Outubro de 2021
foto

Metro

Alça do viaduto da Av. Treze de Maio, no Bairro de Fátima, é bloqueada para obras de recuperação

Interdição deve durar sete dias úteis

Redação 01 de Outubro de 2020
