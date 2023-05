Celebrações e procissões marcam o Dia de Nossa Senhora de Fátima no Ceará

Neste sábado (13) é celebrado o Dia de Nossa Senhora de Fátima, que é considerada padroeira de diversos países e regiões, incluindo Brasil e Portugal. Nessa data, católicos de todo o mundo recordam a primeira aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos - Jacinta, de 7 anos, Francisco, de 9, e Lúcia, de 10 - que aconteceu no ano de 1917 na cidade de Fátima, em Portugal.

Segundo registros da Igreja Católica, houve seis aparições naquele ano, sempre no dia 13, entre os meses de maio e outubro. De acordo com os relatos das crianças e a Igreja Católica, a Virgem Maria disse para os pastorinhos para "rezarem o terço e atingirão a paz" - tendo em vista que o mundo estava vivendo, naquele período, a I Guerra Mundial.

Na época, as histórias ficavam mais famosas a cada aparição, atraindo assim devotos e peregrinos ao lugar. Esse costume, de peregrinação e promessas, serviram de inspiração para os devotos durante esses 106 anos.

CELEBRAÇÕES E PROCISSÕES

Santuário Treze de Maio

Segundo o padre Ivan de Souza, é esperado de 180 a 200 mil fiéis no Santuário de Fátima, na Avenida Treze de Maio, em Fortaleza. De acordo com o pároco, caravanas de todo o Ceará e de outros estados chegam na Igreja a partir das 3h.

Legenda: Santuário Treze de Maio Foto: Natinho Rodrigues

Ao todo, serão celebradas 11 missas durante o decorrer do dia. A primeira às 5h e a última se encerra com uma procissão, às 18h, partindo da Igreja do Carmo, na Avenida Duque de Caxias, no centro da capital.

Nossa Senhora de Fátima é padroeira em pelo menos quatro paróquias de Fortaleza, sendo a da Treze de Maio a principal. A Igreja também oferece serviços sociais para os fiéis, como aferição de pressão arterial e medição de glicemia.

Santuário da Serra Grande

Além das celebrações na capital, o Santuário da Serra Grande, em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, também está em festa. Segundo o padre José de Anchieta, a expectativa é que 100 mil peregrinos passem pelo local, que comporta mais de seis mil pessoas.

Legenda: Santuário da Serra Grande, em São Benedito, na serra da Ibiapaba. Foto: Assessoria do Santuário de Fátima

De acordo com José de Anchieta, a primeira, das oito celebrações, foi iniciada às 5h e a última acontecerá às 19h.

Monumento de Nossa Senhora de Fátima

Em Crato, fiéis festejam o Dia de Nossa Senhora de Fátima, junto a um dos maiores monumentos da América Latina, que mede 45 metros de altura. Ao todo, serão rezadas cinco missas no decorrer deste sábado (13).

Legenda: Monumento de 45 metros de altura em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Foto: Patrícia Silva/SVM

A programação conta, também, com procissão luminosa, como a que acontece na cidade de Fátima, Portugal, onde surgiu essa devoção. De acordo com os organizadores, cerca de cinco mil fiéis, de várias cidades da região, devem visitar o monumento ao longo do dia

*Estagiário sob supervisão do editor Emerson Rodrigues