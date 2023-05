Veja os horários das missas de 13 de Maio na Igreja de Fátima, em Fortaleza

A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, realiza neste sábado (13) as tradicionais missas do dia que celebra a aparição de Nossa Senhora em Portugal, que chega a 106 anos em 2023.

Ao longo da manhã, as celebrações eucarísticas ocorrerão às 5h, 6h, 7h30, 9h e 10h30. À tarde, serão ao meio-dia, 14h, 15h30 e 17h. A programação se encerrará com duas missas noturnas, às 18h30 e às 20h.

A tradicional procissão de Fátima acontece a partir das 18 horas, com saída da Igreja do Carmo, no Centro, com destino ao santuário no Bairro de Fátima, na avenida 13 de Maio.

Durante a programação, é esperado um público de quase 200 mil fieis, segundo estimativa do padre Ivan de Souza, pároco do Santuário de Fátima.

"Durante todo dia temos a parte social, que é acolher as pessoas, de medir pressão arterial, ver a questão da glicose, e às 18h a procissão saindo da Igreja do Carmo. A gente pede que as pessoas não levem sacolas, coisas pesadas, porque é uma caminhada, então quanto mais livre elas forem é importante. Chegando aqui [Igreja de Fátima] temos a celebração da santa missa e depois o encerramento com a coroação de Nossa Senhora", disse o padre, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

A primeira aparição de Fátima aconteceu no dia 13 de maio de 1917 e a última no dia 13 de outubro do mesmo ano. Ao todo, a Igreja Católica registra seis aparições de Nossa Senhora.

Esquema de trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atuará disciplinando a circulação de trânsito na região com 150 agentes.

A operação começa às 6 horas com a coibição de estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede. Esse esquema se repetirá nos três turnos para garantir a fluidez das principais vias.

O controle de tráfego para acompanhar a procissão terá início no mesmo horário, no Centro. Desde cedo, não será permitido estacionar nas ruas Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha, deixando a área livre para a concentração do público.

Ocorrerá ainda bloqueio do cruzamento das vias Major Facundo e Duque de Caxias. Em seguida, os agentes se preparam para acompanhar o percurso da procissão, que passa pelas ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz, Barão de Aratanha e avenida 13 de Maio.

Os bloqueios durante o trajeto serão temporários, e a saída está prevista para 18 horas.

Durante a realização da missa campal, após a procissão, a avenida 13 de Maio terá a pista nos dois sentidos bloqueada, entre a rua Barão de Aratanha e o viaduto da avenida Pontes Vieira. A AMC orienta que os desvios sejam feitos pela avenida Luciano Carneiro e rua Mário Mamede (sentido Bairro de Fátima/Aldeota) e pela alça do viaduto da avenida Aguanambi e avenida Eduardo Girão (sentido Aldeota/Bairro de Fátima).