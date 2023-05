Obras do quartel do Corpo de Bombeiros no terreno do Edifício Andrea estão com 20% de execução

Chegam a quase 20% de execução as obras do novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que está sendo construído no terreno onde estava localizado o Edifício Andrea. O residencial desabou em outubro de 2019, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

A construção teve início no ano passado, após autorização publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 12 de setembro de 2022. O investimento é de R$ 2,9 milhões do Tesouro do Estado com prazo de 20 meses para conclusão dos trabalhos, a partir da ordem de serviço.

Nesta quarta-feira (10), o Coronel Comandante-Geral e o Coronel Comandante-Geral Adjunto, Cláudio Barreto e Wagner Maia, acompanharam o andamento das obras. Conforme o engenheiro encarregado da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), Roberto Bringel, atualmente, estão sendo levantadas as estruturas do 2° pavimento do prédio.

“Já foram executadas as estruturas de concreto do subsolo, térreo e 1° pavimento, estamos executando o 2º pavimento. O projeto contempla todo o necessário para a operação da corporação, como estacionamento para viaturas, alojamentos, vestiários, banheiros, refeitório, salas administrativas, recepção, entre outras dependências”, disse ele.

Reforço Operacional

A Companhia 15 de Outubro, cujo nome faz alusão ao dia da tragédia, terá uma área construída de 831m², dentro de uma área de 580m², entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli.

Executada com uma proposta sustentável, o projeto inclui sistema de energia solar, cobertura verde, entre outros equipamentos. A estrutura vai permitir reforço operacional dos bombeiros na região dos bairros Aldeota, Dionísio Torres, Meireles, Varjota, Cocó, Guararapes, e outros bairros adjacentes.

Legenda: A Companhia 15 de Outubro terá uma área construída de 831m², entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli Foto: Thiago Gadelha

O novo prédio do Corpo de Bombeiros terá, além de subsolo, mais 3 pavimentos com as seguintes estruturas:

integrado com memorial

jardins

bicicletário

pátio interno

academia

auditório

refeitório

garagem

alojamento

sala para o Comando de Engenharia e Prevenção de Incêndio (Cepi)

Legenda: Projeto do Quartel 15 de Outubro Foto: Divulgação / CBMCE

Queda do Edifício Andrea

No dia 15 de outubro de 2019, Fortaleza viveu uma tragédia com comoção nacional ao causar a morte de nove pessoas: o Edifício Andréa, com 7 andares, e com alguns moradores ainda nos apartamentos, desabou completamente.

Agentes públicos trabalharam mais de 100 horas seguidas no resgate de vítimas resgatadas com vida, de corpos e dos escombros.

Ao redor do terreno em que ficava o prédio, dezenas de voluntários se revezavam para dar apoio aos trabalhadores e às famílias que aguardavam notícias de parentes. Cerca de 130 bombeiros participaram das ações, que duraram até o dia 19 de outubro.

