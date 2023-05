Estátua de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de maio, completa 15 anos; relembre entrega

Um dos pontos de maior turismo religioso de Fortaleza completa 15 anos, no sábado (13). Localizada na Praça Pio IX, em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, a estátua em homenagem à santa tem 15 metros de altura.

Cerca de 45 mil pessoas acompanharam a procissão em homenagem à entrega da estátua de Nossa Senhora de Fátima. Em 2008, durante caminhada da Igreja do Carmo até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de maio, os fiéis enfrentaram até chuva.

A imagem da santa foi recebida no palco montado na frente à igreja com um show de fogos de artifício e chuva de papel picotado. Na época, foram realizadas 10 missas ao longo do dia, para celebrar a data.

O encerramento dos festejos aconteceu com uma celebração ecumênica, comandada pelo Padre Ivan e pelo Arcebispo de Fortaleza na época, Dom José Antônio Aparecido Tosi.

Quem fez a estátua e quanto custou?

Legenda: A estátua foi produzida pelo escultor Franciner Diniz que firmou contrato com a Prefeitura de Fortaleza Foto: Marília Camelo/Cedoc SVM

A estátua foi idealizada pelo vereador Walter Cavalcante, que elaborou um projeto de lei para a construção da obra. Na época, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o projeto e a emenda que garantiu os recursos para realização da construção.

A imagem foi encomendada ao artista plástico Francisco José Alencar Diniz, conhecido por Franciné Diniz. Ele também foi responsável pela imagem de Francisco de Assis, em Canindé.

A obra foi construída com ferro, brita, cimento e gesso. Ela foi coberta ainda por material acrílico, revestido de tinta e recoberto de esmalte sintético.

No sábado (13), a Paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza mais uma procissão em homenagem à santa, a partir das 18h.