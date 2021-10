007 visitou Caucaia, Fortaleza e Maranguape de Opala há 30 anos

O fato parece inusitado, mas aconteceu em outubro de 1991. O ator britânico Roger Moore visitou o Ceará como embaixador do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Em um carro Opala, o intérprete do personagem James Bond, percorreu projetos sociais em Caucaia, Fortaleza e Maranguape.

“Moore enfrentou muito sol, poeira e até levou um susto quando o motorista do Opala em que viajava deu uma ‘avançada’ na altura da BR-20, quando deixava o Parque Potira em direção do anel viário”, relatou matéria do Diário do Nordeste de 4 de outubro de 1991. O ator, embaixador especial da Unicef, veio acompanhado na época da esposa Luísa Moore.

Em Caucaia, no Parque Potira, o britânico visitou a Pastoral da Criança acompanhado do consultor do Unicef no Ceará, Antenor Naspolini.

O ator ouviu a leitura do evangelho — carta de São Paulo aos Coríntios — e conheceu histórias de mulheres da comunidade. Na década de 1990, as regiões mais vulneráveis do Estado lutavam contra a mortalidade infantil causada pela fome e falta de água.

De Caucaia, a equipe seguiu ao município de Maranguape e visitou a localidade de Penedo. Na região, Moore conheceu o programa de agente de saúde. Mais de 500 famílias recebiam ajuda na época.

Sobre os projetos desenvolvidos no Ceará, o ator achou as iniciativas curiosas, levando em consideração a vasta extensão do Estado.

Ele falou da queda de 32% no índice da mortalidade infantil, informando que toda a América Latina estava trabalhando para reverter o quadro de desnutrição e morte das crianças menores dentre zero a cinco anos.

Roger Moore ficou hospedado no Hotel Esplanada. Ele foi acordado cedo pela bandinha do Colégio Piamarta com músicas do filme 007.

Roger Moore e Renato Aragão atuaram juntos pela Unicef

Outro ponto de destaque da passagem de Roger Moore no Ceará foi o encontro com o humorista cearense Renato Aragão.

Eles participaram de solenidade, no Palácio do Cambeba, que resultou na assinatura de convênio de cooperação técnica e financeira entre a Unicef e o Governo do Ceará.

“Conforme Moore, a impressão da pobreza no Brasil foi a de qualquer ser humano normal, indignado com a miséria. Porém, ressaltou que, considerando o Unicef uma espécie de consciência em relação aos adultos no que se refere à questão da criança, espera, como representante da entidade, ajudar a resolver o problema”, relatava matéria do Diário do Nordeste.

O ator britânico, em tom de brincadeira, lembrou que a primeira visão que teve quando esteve no Brasil em 1979, por ocasião da gravação de um filme, foi do alto do bondinho do Rio de Janeiro ou mesmo das cataratas do Iguaçu.

Ele disse a ainda que gostaria de ter tido a participação de Renato Aragão em uma produção.

Roger Moore morreu em 2017

O ator Roger Moore morreu aos 89 anos, em 23 de maio de 2017, na Suíça. Ele lutou contra um câncer no fim da vida.

Moore era casado com Kristina Tholstrup desde 2002. Segundo a família, o ator foi velado em uma cerimônia privada em Mônaco.

Nascido em Londres em 1927, Moore trabalhou como modelo até o começo dos anos 1950. Depois disso assinou um contrato de sete anos com a MGM, mas as produções iniciais não fizeram muito sucesso. A carreira como o espião James Bond começou em 1973, no filme “Com 007 Viva e Deixe Morrer”.

Moore substituiu Sean Connery, que encarnou o espião por quase uma década. O britânico se despediu do personagem em 1985, com “A View to a Kill (Na Mira dos Assassinos)”.