Lulu Santos completa 70 anos; relembre a primeira passagem do cantor no Ceará

Nascido em 4 de maio de 1953, o cantor Lulu Santos — um dos nomes mais icônicos do pop rock nacional — completa 70 anos nesta quinta-feira (4).

O aniversário será celebrado com a transmissão de um especial, intitulado por "Barítono: Lulu 70 Anos" pela Globoplay e também no canal Multishow.

Os sucessos "Um Certo Alguém", "Como uma Onda" e "Toda Forma de Amor" são alguns dos hits mais marcantes da carreira do cantor carioca.

Assista:

Para celebrar a data, fuçamos os arquivos do Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (SVM) em busca de passagens de Lulu Santos no Ceará.

Primeira vez no Nordeste

A capital cearense foi o primeiro palco de Lulu Santos na região Nordeste. Ele veio ao Ceará em show do lançamento do LP "Normal", em 3 de outubro de 1980. O Ginásio Paulo Sarasate foi o local escolhido para a apresentação do artista.

O carioca chegou a Fortaleza um dia antes do evento, em voo da Transbrasil. Saindo do Aeroporto Pinto Martins, se hospedou no Magna Praia Hotel. No mesmo dia, ele recebeu a imprensa.

Na data da apresentação, pela manhã, ele esteve no estúdio da Verdinha, onde atendeu fãs e falou do álbum "Normal".

Lulu Santos esteve ainda em outros anos na capital cearense: como em 1988, 1994 e até mesmo em um Réveillon de Fortaleza, em 2009.