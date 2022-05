Veja os horários das missas de 13 de maio na Igreja de Fátima, em Fortaleza

Os 105 anos da aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos, data celebrada nesta sexta-feira (13), serão lembrados na tradicional Igreja de Fátima, em Fortaleza, com 11 missas e o retorno da procissão de fiéis, cuja expectativa é receber 180 mil católicos no entorno do santuário.

Ao longo da manhã, as celebrações eucarísticas ocorrerão às 5h, 6h, 7h30, 9h e 10h30. À tarde, serão às 12h, 14h, 15h30 e 17h. A programação se encerrará com duas missas noturnas, às 18h30 e às 20h.

Procissão de Fátima

O padre Ivan, um dos celebrantes, chama a atenção para o retorno da procissão saindo às 18h da Igreja do Carmo, no Centro, com destino ao santuário no bairro de Fátima. A atividade não havia sido realizada nos últimos dois anos por conta da pandemia de Covid-19.

"É um novo tempo, com novos cuidados e novas perspectivas. Quem for prestigiar Nossa Senhora, leve água e sua máscara, respeitando a vida porque a pandemia ainda não passou", lembra o religioso.

Já a última missa no santuário, às 20h, com a tradicional coroação e consagração à Nossa Senhora, terá a participação do cantor Waldonys.

Legenda: Santuário espera receber 180 mil fiéis na procissão em honra à santa Foto: JL Rosa

Tráfego

A operação especial de tráfego da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) contará com 130 agentes, iniciando às 5h30 com a coibição de estacionamento nas ruas do entorno do santuário.

Nesse mesmo horário, condutores serão proibidos de estacionar nas ruas Major Facundo e Barão de Aratanha, próximo à Igreja do Carmo, de onde sairá a procissão.

O entorno da Igreja de Fátima será fechado nos dois sentidos a partir das 18h. A Avenida 13 de maio ficará interditada entre a Rua Barão de Aratanha e o viaduto da Av. Pontes Vieira.

Quem precisar trafegar nessas vias, a orientação da AMC é fazer desvios pela Av. Luciano Carneiro e Rua Mário Mamede (sentido Bairro de Fátima/Aldeota) e pela alça do viaduto da Av. Aguanambi e Av. Eduardo Girão (sentido Aldeota/Bairro de Fátima).

Já os condutores que quiserem seguir no sentido Aldeota-Bezerra de Menezes devem optar pelas avenidas Heráclito Graça, Duque de Caixa e Eduardo Girão. Já no sentido Av. Bezerra de Menezes-Aldeota devem priorizar a Eduardo Girão e Borges de Melo.

Legenda: A Igreja de Fátima é um dos centros religiosos de Fortaleza Foto: arquivo / DN

15 linhas de ônibus alteradas

As linhas que trafegam no sentido da Av. 13 de Maio em direção à Pontes Vieira seguem o desvio pela Av. Luciano Carneiro, Rua Mário Mamede, Rua Martinho Rodrigues, retornando para a Av. 13 de Maio para seguir o itinerário vigente.

Já as linhas de ônibus oriundas da Av. Pontes Vieira / Av.Visconde do Rio Branco, que se deslocam em direção a Av. 13 Maio, seguem para a Rua Juvenal de Carvalho, Rua José Euclides, Av. Aguanambi, Rotatória da Av. Aguanambi, Av. Eduardo Girão, Av. Luciano Carneiro, Rua Jaime Benévolo e retornam para a Av. 13 de Maio e seguem o itinerário vigente.

Linhas com alteração temporária

011 - Circular I

012 - Circular II

029 - Parangaba/Náutico

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio

075 - Campus do Pici/Unifor

088 - Antônio Bezerra/Albert Sabin

099 - Siqueira/BR Studart

855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares

602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves

605 - José Walter/ Br 116/ Av. I

606 - José Walter/ Br 116/ Av. N

625 - Parque Manibura/ Borges de Melo

685 - Messejana/Rodoviária

725 - Parque Santa Maria/Liceu (STPC)

755 - Conjunto Alvorada/North Shopping