Servidores públicos de Fortaleza terão primeira parcela do 13º salário antecipada para 1º de junho

O pagamento da primeira parcela do 13º salário do servidores públicos municipais de Fortaleza foi antecipado para o próximo dia 1º de junho, segundo anunciou, na manhã desta quinta-feira (12), o prefeito José Sarto.

Conforme o gestor municipal, o repasse do benefício ocorrerá 20 dias antes da data prevista inicialmente. Terão direito 35.645 servidores, 14.251 aposentados e 3.438 pensionistas.

"Entre 1º de junho e 1º de julho, com o pagamento dos salários referentes a maio e junho somados à primeira parcela do 13º, serão injetados, ao todo, R$ 721,7 milhões na Capital", pontuou o prefeito.

Servidores estaduais

Já os servidores públicos estaduais do Ceará terão a primeira parcela do 13º salário no dia 17 de junho. Mais de 160 mil servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) receberão o valor. O anúncio foi feito na quarta-feira (11), pela governadora Izolda Cela.

A gestora informou que o o investimento para antecipação do benefício chega a mais de R$ 500 milhões, totalizando quase R$ 1,9 bilhão na folha de pagamento do ano.

"É importante para as pessoas poderem se planejar, se organizar seus orçamentos, é importante para a economia, porque é dinheiro circulando, com repercussão nos serviços, nos comércios, e tudo isso é um circuito que precisa ser bem ativo para que nós tenhamos esse vigor que tanto desejamos", destacou Izolda Cela.