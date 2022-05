Izolda Cela divulga data de pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores

A governadora Izolda Cela anunciou, nesta quarta-feira (11), que o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os servidores do Ceará será feito no dia 17 de junho.

Mais de 160 mil servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) receberão o valor.

Conforme a governadora, o investimento para antecipação do benefício chega a mais de R$ 500 milhões, totalizando quase R$ 1,9 bilhão na folha de pagamento do ano.

"É importante para as pessoas poderem se planejar, se organizar seus orçamentos, é importante para a economia, porque é dinheiro circulando, com repercussão nos serviços, nos comércios, e tudo isso é um circuito que precisa ser bem ativo para que nós tenhamos esse vigor que tanto desejamos", destacou Izolda Cela.

2021

No ano passado, o governo estadual creditou de forma adiantada a primeira parcela no dia 21 de junho, enquanto a segunda ocorreu em 10 de dezembro. À época, o então governador Camilo Santana citou que mais de 160 mil servidores foram contemplados.

Já na Capital, o benefício também antecipado pelo prefeito José Sarto movimentou quase R$ 102 milhões na economia da cidade.

