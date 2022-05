O que ficou mais caro em Fortaleza em abril? Veja lista de produtos

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA) acelerou para 0,98%, em abril, em Fortaleza. Esse é o maior indicador para o mês desde 2016 (1,02%). Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alta foi puxada, principalmente, pelas despesas com transportes (2,17%), consequência do aumento do preço dos combustíveis. Em seguida, alimentação, bebidas e cuidados pessoais foram os gastos que mais pesaram para as famílias cearenses, neste mês de abril, com elevação de 1,02%, ambas.

Quando analisado somente o grupo de alimentos, o maracujá sofre disparada, totalizando elevação de 33,94%. Veja o que mais encareceu em abril, na Capital cearense:

Maracujá: 33,94% Óleo diesel: 10,58% Óleo de soja: 10,54% Táxi: 8,46% Óleos e gorduras: 8,06% Antialérgico e broncodilatador: 7,91% Ovo de galinha: 7,54% Serviço oftalmológico: 7,28% Seguro voluntário de veículo: 6,53% Massa semipreparada: 5,94%

O IPCA calcula a inflação para famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, servindo de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros. Em Fortaleza, os alimentos mais caros para essas pessoas foram:

Maracujá: 33,94% Uva: 3,98% Alface: 3,06% Mortadela: 2,99% Laranja - pera: 2,84% Mamão: 2,67% Aves e ovos: 2,4% Arroz: 2,21% Farinhas, féculas e massas: 2,16% Cereais, leguminosas e oleaginosas: 2,15%

Veja como cada grupo pesou para a inflação de Fortaleza:

Índice geral 0,98%

Alimentação e bebidas: 1,25%

Habitação: -0,27%

Artigos de residência: 1,08%

Vestuário: 1,47%

Transportes: 2,17%

Saúde e cuidados pessoais: 1,25%

Despesas pessoais: 0,57%

Educação: 0,02%

Comunicação: -0,38%

Fortaleza figura com a sétima posição entre as capitais com os maiores percentuais inflacionários para o mês de abril. Aracaju e Belém lideram o ranking. Veja:

Aracaju (SE): 1,36% Belém (PA): 1,21% Belo Horizonte (MG): 1,06% Brasília (DF): 1,21% Campo Grande (MS): 1,21% Curitiba (PR): 0,85% Fortaleza (CE): 0,98% Goiânia (GO) 0,81% Grande Vitória (ES): 0,83% Porto Alegre (RS): 1,13%

INPC teve alta de 1,03%, em Fortaleza

O IBGE também mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população de um a cinco salários mínimos, chamado de Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Especificamente neste indicador de menor abrangência, Fortaleza teve alta de 1,03% em abril. No acumulado do ano, foi de 4,27%, e, nos últimos 12 meses, de 11,80%.

Dos produtos alimentícios que compõem o INPC, as quatro maiores variações foram: maracujá (33,94%), óleo de soja (10,54%), salsicha (9,34%), pimentão (7,55%) e ovo de galinha (7,54%).

Dentre os subitens não alimentícios, o óleo diesel apresentou maior alta (10,58%).

Inflação para abril é a maior em 26 anos no Brasil

No Brasil, a inflação teve alta de 1,06% em abril, após ter alcançado 1,62% em março. Esse foi o maior resultado para o mês de abril desde 1996 (1,26%). No ano, o indicador acumula alta de 4,29% e, nos últimos 12 meses, de 12,13%, acima dos 11,30% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Em abril de 2021, a variação havia sido de 0,31%. Os principais impactos vieram de alimentação e bebidas - maiores variação (2,06%) e impacto (0,43 p.p.); e dos transportes - alta de 1,91% e 0,42 p.p. de impacto. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 80% do IPCA de abril.

O analista de pesquisa do IBGE, André Almeida, explica que a alta foi puxada pela elevação dos preços dos alimentos para consumo no domicílio (2,59%).

"Houve alta de mais de 10% no leite longa vida, maior contribuição (0,07 p.p.), e em componentes importantes da cesta do consumidor como a batata-inglesa (18,28%), o tomate (10,18%), o óleo de soja (8,24%), o pão francês (4,52%) e as carnes (1,02%)”, detalha.

No caso dos transportes, a alta foi puxada, principalmente, pelo aumento nos preços dos combustíveis que continuaram subindo (3,20% e 0,25 p.p.), assim como no mês anterior, com destaque para gasolina (2,48%), produto com maior impacto positivo (0,17 p.p.) no índice do mês.

“A gasolina é o subitem com maior peso no IPCA (6,71%), mas os outros combustíveis também subiram. O etanol subiu 8,44%, o óleo diesel, 4,74% e a ainda houve uma alta de 0,24% no gás veicular”, acrescenta Almeida.