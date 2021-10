Dupla suspeita de furtar joias e R$ 10 mil de imóvel do cantor Matuê em Fortaleza é presa pela PC-CE

Dois suspeitos de envolvimento no furto de joias e uma quantia de R$ 10 mil do apartamento do cantor de trap Matuê, em Fortaleza, foram presos pela Polícia Civil (PC-CE) na última terça-feira (26), no dia seguinte ao crime.

Os itens que haviam sido levados do imóvel de luxo onde reside o artista cearense foram recuperados pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da PC-CE.

A Polícia informou que divulgará mais detalhes da ocorrência em coletiva de imprensa no fim da manhã desta quinta-feira (28). Esta matéria será atualizada em seguida.

Legenda: Cantor de rap Matuê mora na capital cearense Foto: Reprodução/Instagram

Relevância musical

Matuê lançou o primeiro disco no dia 10 de setembro de 2020 e conseguiu quebrar o recorde de melhor estreia de álbum no Spotify Brasil. Todas as sete faixas musicais entraram no Top 15 da parada das mais ouvidas da plataforma. O álbum “Máquina do Tempo” atingiu 4,7 milhões de reproduções em 24 horas. Já a canção que dá nome ao álbum chegou ao primeiro lugar do ranking, com 897 mil plays.

O cearense nasceu em Fortaleza, em outubro de 1993, mas foi criado em Oakland, na Califórnia. Sua estreia oficial, que o posicionou no estilo musical Trap - mistura de rap, música eletrônica e barulhos repetitivos - aconteceu em 2016, com o single “R B N”.