Entregador é morto e dois clientes de comércio são baleados em ação criminosa em Maracanaú

O entregador de um comércio, localizado em Maracanaú, foi morto com disparos de arma de fogo na frente do estabelecimento em que trabalhava, na tarde dessa sexta-feira (27). Dois clientes também foram baleados na ação criminosa.

O homicídio aconteceu na Avenida Adauto Lima, no bairro Conjunto Timbó. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local.

Segundo informações preliminares, o homem, de 25 anos, tinha antecedentes de crime contra a fé pública.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil seguem realizando diligências para identificar a autoria do crime. O caso ficará a cargo da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, unidade da PCCE.