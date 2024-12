Motociclista foge de abordagem policial, sofre acidente e morre na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um motociclista que fugia de uma abordagem policial sofreu um acidente e morreu, na avenida Zezé Diogo, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. O caso foi na manhã desta quarta-feira (25). Uma mulher, passageira da motocicleta, ficou ferida.

Segundo informações da TV Verdes Mares, uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), já tinha pedido a parada da motocicleta e iniciou uma perseguição ao suspeito.

Entretanto, o motociclista acelerou o veículo, perdeu o controle e colidiu contra uma árvore. Com o impacto, ele morreu no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por nota, que a equipe policial "estava em diligências contra suspeitos que trafegavam em uma via pública do bairro Praia do Futuro - Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza".

"Um homem, ainda não identificado formalmente, foi a óbito no local após colidir a motocicleta em uma árvore, já a mulher foi socorrida para uma unidade hospitalar. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para o local", acrescentou a SSPDS.