Homem é morto e três pessoas são baleadas em tentativa de chacina na Barra do Ceará

Um homem foi morto a tiros e outras três pessoas foram baleadas em uma tentativa de chacina neste quarta-feira (25), no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. A vítima ainda não foi identificada, mas Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) já investiga o caso.

As vítimas feridas foram encaminhadas a unidades hospitalares da região. Não se sabe o estado de saúde dos baleados.

As forças de segurança foram acionadas a uma residência, onde informações deram conta do homicídio.

"Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram acionadas para o local para colher os indícios que subsidiarão os trabalhos policiais. No momento, a ocorrência está em andamento. O caso ficará a cargo da 8ª Delegacia do DHPP" informou a SSPDS.