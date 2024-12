Estado promove 1.903 bombeiros e policiais militares em Fortaleza; No Interior, serão 556

O Governo do Estado promoveu, nesta segunda-feira (23), 1.903 bombeiros e policiais militares, em uma solenidade no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Ainda nesta semana, 556 militares serão promovidos no Interior, o que irá totalizar a ascensão de 2.459 agentes de segurança.

O evento contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas; do secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá; do coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Klênio Savyo; e do coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Cláudio Barreto, entre outras autoridades.

1.737 policiais militares, de diferentes patentes, foram promovidos. 166 bombeiros militares também receberam promoções, segundo o Governo do Estado.

O governador Elmano de Freitas destacou que a promoção representa reconhecimento aos agentes de segurança: "Tenho certeza que passa um filme na cabeça de cada um, seja daquele que estudou, foi aprovado em um concurso e, em algum momento, aguardou para ser convocado ou aquele e aquela que, a partir de hoje, ocupa uma posição de maior responsabilidade na Polícia Militar do Ceará e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará".

"Tenho certeza que a promoção, que vossas senhorias alcançam nesse momento, é um reconhecimento do Estado, mas acima de tudo, reconhecimento da sociedade", completou o governador.

Para o secretário Roberto Sá, a medida aumenta a responsabilidade dos policiais e bombeiros promovidos: "A promoção valoriza o nosso tempo de casa e as nossas habilidades, nossas condutas, mas também representa um aumento de responsabilidade. As responsabilidades aumentam, mas temos uma vida aí fora para cuidar da nossa população".

Promoções no Interior do Estado

Ainda nesta segunda-feira (23), outros 278 militares (sendo 271 policiais e apenas 7 bombeiros) serão promovidos em uma solenidade no Centro de Eventos de Sobral, na Região Norte do Ceará.

Já na próxima quinta-feira (26), mais 278 militares (sendo 268 policiais e 10 bombeiros) também receberão a promoção, em um evento marcado para o Ginásio da Universidade Regional do Cariri (Urca), no Crato, na Região do Cariri.

R$ 17,3 milhões será o gasto ao ano para o Estado, com a promoção dos 2.459 militares, previstas para este fim de ano.

Segundo a SSPDS, o Estado promoveu 2.535 militares, no ano de 2023. Com isso, em dois anos, o número chega a 4.994 promoções. Desde que a Lei das Promoções foi sancionada em 2015, já foram 34.454 promoções de policiais e bombeiros militares.