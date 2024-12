Homem é assassinado a tiros em porta de igreja onde filha estava sendo batizada, no Ceará

Um homem foi morto a tiros neste domingo (22) na porta da igreja onde sua filha estava sendo batizada em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi surpreendida com vários disparos de arma de fogo na Praça Matriz do município.

A vítima tinha 25 anos, de acordo com Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a pasta, as investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante. Diligências para localizar os responsáveis pelo crime são feitas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

“Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que subsidiarão os trabalhos policiais”, pontuou a SSPDS.

