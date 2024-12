Acidente envolvendo ônibus, carreta e carro deixa pelo menos 38 mortos, na BR-116, em Minas Gerais

Pelo menos 38 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo três veículos, na madrugada deste sábado (21), na BR-116, na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. As informações são do jornal O Globo e do portal g1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu às 3h30 e envolveu um ônibus, uma carreta e um carro.

O ônibus, da empresa Emtram, transportava 45 passageiros quando o motorista perdeu o controle da direção após um pneu estourar. O número inicial de vítimas fatais era de 22, mas houve atualização no começo da tarde deste sábado.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou que o ônibus invadiu a contramão e colidiu contra a carreta, que estava carregada de pedras. Um carro que vinha atrás também se chocou contra os veículos.

Legenda: Ônibus invadiu a contramão e colidiu contra a carreta. Um carro que vinha atrás também se chocou contra os veículos Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Após a colisão, o ônibus pegou fogo e saiu da pista. O veículo partiu de São Paulo, na sexta (20), e tinha como destino a cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

Atendimento aos feridos

Em nota divulgada pelas redes sociais, a Prefeitura de Teófilo Otoni informou que 13 feridos no acidente foram levados até unidades de saúde próximas. As três pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas.

"Além disso, o Município está oferecendo suporte psicológico e assistência social para os pacientes e seus familiares. Seguimos monitorando a situação e permaneceremos à disposição para mais informações e apoio necessário", afirma o comunicado da gestão municipal.

Equipes de bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e perícia estão no local. A perícia de Governador Valadares também está apoiando os trabalhos.

