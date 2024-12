Mãe usa rastreador de celular para encontrar filha de 16 anos que saiu de SP para conhecer jovem em GO

A mãe de uma adolescente de 16 anos, que havia desaparecido em São Paulo no último sábado (14), encontrou a filha em Goiás, com a ajuda do rastreador do aparelho celular da jovem. A viagem foi feita para conhecer pessoalmente um rapaz de 18 anos, com quem ela conversava por um jogo online. As informações são do site G1.

A jovem saiu de casa em São Paulo no último sábado (14) e, no mesmo dia, a família registrou o desaparecimento na Polícia Civil. Ela havia deixado uma carta de despedida para a mãe, dizendo que estava bem e que saiu de casa para buscar independência e para não sobrecarregar financeiramente a família.

Durante a viagem de ônibus para Goiás, de mais de 800 km de distância, a adolescente postou em seu perfil nas redes sociais uma imagem da estrada com as legendas: “Novos começos” e “A maior loucura da minha vida”.

Ao ser rastreada pelo celular, ela foi localizada próximo da Rodoviária de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, na última terça-feira (17).

A Polícia Militar levou a adolescente de 16 anos e o jovem de 18 anos, com quem ela estava, para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia. O Conselho Tutelar acompanhou a ação policial.

Na delegacia, o rapaz prestou depoimento e disse que conheceu a adolescente em um jogo online há três meses. Segundo a Polícia Civil, ele não responderá por nenhum crime. Já a adolescente foi entregue à mãe, na madrugada do dia 18, por decisão judicial.

"O encontro foi maravilhoso, e quero voltar para casa com ela. Acho que não é o momento [de questionar], nem é isso que eu quero. É acolher, trazer para perto. Estar perto da minha filha é só o que eu preciso", declarou a mãe à TV Anhanguera.

