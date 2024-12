Policial militar é assassinado a tiros dentro de casa em Fortaleza; esposa é presa por homicídio

Um policial militar foi assassinado a tiros dentro de casa, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na noite da última segunda-feira (23). A esposa do PM foi presa e autuada em flagrante por homicídio.

O crime teria acontecido após discussões entre o casal. O cabo Wagner Sandys Pinheiro de Lima, lotado no 17° Batalhão de Polícia Militar (17° BPM), foi alvejado a tiros e morreu na residência.

"A esposa foi conduzida ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoas (DHPP), onde ela foi autuada em flagrante por homicídio. O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", divulgou a Polícia Militar do Ceará (PMCE), em nota.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a vítima tinha 37 anos e a mulher presa, 30 anos. "Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local", segundo a SSPDS.

A Pasta destacou que " lamenta a morte do cabo da PMCE, Wagner Sandys, e reconhece os seus relevantes serviços prestados à sociedade cearense e estende sua manifestação de força e pesar aos familiares, amigos e colegas que trabalharam com ele. O cabo PMCE ingressou na corporação em outubro de 2014 e estava, atualmente, lotado no 17° Batalhão de Polícia Militar (17° BPM)".

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) também emitiu nota, em que "lamenta profundamente o falecimento do associado e cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Wagner Sandys Pinheiro de Lima, ocorrido nesta segunda-feira (23), véspera da véspera de Natal".

"A APS expressa seu pesar e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda que conviveram com cabo, um policial dedicado que prestou inestimáveis serviços à sociedade cearense. Sua partida representa uma perda irreparável para todos que tiveram o privilégio de conhecer sua trajetória", acrescentou a APS.