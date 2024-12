Dois jovens são executados a tiros dentro de casa em Itarema, no Interior do Ceará

Um duplo homicídio foi registrado no Município de Itarema, no Litoral Oeste do Ceará, nesta terça-feira (24). Dois jovens do sexo masculino foram assassinados a tiros dentro de uma casa, na Praia do Farol. As vítimas seriam primas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não confirmou a identidade e o parentesco das vítimas, mas informou que "equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências relacionadas a um duplo homicídio ocorrido, nesta terça-feira (24), na cidade de Itarema".

A reportagem apurou que criminosos invadiram a residência da família e atiraram contra os dois jovens, na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera do Natal. Após o crime, os assassinos fugiram.

Segundo a SSPDS, "a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada ao local. A investigação ficará a cargo da Delegacia Municipal de Itarema".

A Pasta destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, através do número 181, o Disque-Denúncia, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp - pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

A população ainda pode realizar denúncias pelo “e-denúncia”, o site do serviço 181, (https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/), e o telefone (88) 3667-1300, da Delegacia Municipal de Itarema. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.