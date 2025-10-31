Dois desses casos foram registrados no município de Itarema, com pescadores que estavam em alto-mar. Os pacientes relataram sintomas como dor no local atingido, inchaço, vermelhidão, febre e mal-estar
Órgão enviará equipes a seis municípios
Quem já provou, em Miami ou Nova York, não aceitará, sob hipótese alguma, a chantagem tarifária do império norte-americano
O processo iniciou em 1993, mas a sentença está suspensa desde março de 2024
As vítimas seriam dois primos, do sexo masculino. Os criminosos invadiram a residência na madrugada para cometer o duplo homicídio
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
A motivação da matança foi a guerra entre facções por território para o tráfico de drogas, segundo a investigação da Polícia Civil
Outro suspeito já havia sido morto em um confronto com a Polícia. Quatro pessoas foram mortas na Chacina
Quatro jovens, da mesma família, foram executados a tiros, dentro de uma residência, na madrugada desta segunda-feira (30)