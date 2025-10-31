Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Peixe-leão, Pterois volitans, com corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo.

Ceará

Espécie invasora e venenosa, peixe-leão causa pelo menos 6 acidentes no Ceará em 2025

Dois desses casos foram registrados no município de Itarema, com pescadores que estavam em alto-mar. Os pacientes relataram sintomas como dor no local atingido, inchaço, vermelhidão, febre e mal-estar

Gabriela Custódio 11 de Setembro de 2025
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará

Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro 10 de Setembro de 2025
mãos segurando vários camarões da costa negra

Opinião

Só o camarão de Acaraú derruba o tarifaço de Trump

Quem já provou, em Miami ou Nova York, não aceitará, sob hipótese alguma, a chantagem tarifária do império norte-americano

Foto frontal Xico Sá
Xico Sá 30 de Julho de 2025
Terra Indígena Tremembé de Almofala fica no Litoral do Ceará

Ceará

TRF-5 retoma julgamento sobre demarcação da Terra Indígena dos Tremembés de Almofala, no Interior do Ceará

O processo iniciou em 1993, mas a sentença está suspensa desde março de 2024

Redação 10 de Fevereiro de 2025
Polícias Militar e Civil realizam diligências no Município em busca dos criminosos

Segurança

Dois jovens são executados a tiros dentro de casa em Itarema, no Interior do Ceará

As vítimas seriam dois primos, do sexo masculino. Os criminosos invadiram a residência na madrugada para cometer o duplo homicídio

Redação 24 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Itarema?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Itarema?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Jovens se divertiam em uma casa, em Itarema, na noite anterior à Chacina

Segurança

Facção planejou Chacina de Itarema após ver rivais em festa através de 'live' na rede social

A motivação da matança foi a guerra entre facções por território para o tráfico de drogas, segundo a investigação da Polícia Civil

Messias Borges 03 de Novembro de 2023
Policiais civis e militares participam de diligências em busca dos suspeitos de participar da Chacina de Itarema

Segurança

Suspeito de participar da Chacina de Itarema é preso em Fortaleza

Outro suspeito já havia sido morto em um confronto com a Polícia. Quatro pessoas foram mortas na Chacina

Messias Borges 01 de Novembro de 2023
Secretário Samuel Elânio destacou o trabalho integrado das Forças de Segurança para localizar os suspeitos de cometer a matança

Segurança

Suspeito de participar de chacina em Itarema morre em confronto com a Polícia

Quatro jovens, da mesma família, foram executados a tiros, dentro de uma residência, na madrugada desta segunda-feira (30)

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2023
