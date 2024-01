Funcionária de mercado fica ferida após prender mão em máquina de amaciar bife em Tabuleiro do Norte

Uma funcionária de um supermercado do município de Tabuleiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe, teve uma das mãos atingida em um acidente envolvendo a máquina de amaciar bife no local onde trabalhava. O incidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 9h45, no Centro da cidade.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), acionado para prestar socorro, a vítima manuseava o equipamento durante o expediente, quando o membro direito acabou ficando preso entre os rolos que prensam a carne.

De acordo com os bombeiros, ao chegarem no estabelecimento, encontraram a trabalhadora com fortes dores e um sangramento intenso. Para remover a mão de dentro da máquina, uma esmeriladora precisou ser utilizada para cortar a estrutura de metal e, assim, desmontá-la por completo, já que um parafuso estava quebrado e impedia a desmontagem total.

Ao fim do resgate, que durou uma hora, a hemorragia foi controlada pelos agentes do CBMCE e o atendimento pré-hospitalar foi realizado pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que levaram a mulher para o Hospital Regional de Morada Nova.

A vítima não teve o nome informado, mas pelo que divulgou a corporação, ela sofreu lesões lacerantes nas pontas dos quatro dedos da mão direita. Apenas o polegar não ficou machucado. O estado de saúde da funcionária é estável e, após o ocorrido, permaneceu consciente e orientada.