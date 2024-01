Avô mata neta de 13 anos e tira a própria vida no interior do Ceará

Um homem idoso de 66 anos matou a própria neta, uma adolescente de 13 anos, a golpes de faca. O caso ocorreu no município de Quixadá, a cerca de 170 km de Fortaleza, na última sexta-feira (26).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime aconteceu em um imóvel no bairro Campo Velho. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Após golpear a menina, o idoso tirou a própria vida.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá, que vai apurar as circunstâncias do feminicídio.