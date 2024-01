PRF encontra coletes balísticos e munições em carro roubado há 8 meses no Ceará

Uma fiscalização realizada pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará levou à apreensão de um veículo clonado, coletes balísticos e munições de diferentes calibres, na noite da última sexta-feira (26). O flagrante ocorreu próximo ao Km 60 da BR-222, no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A equipe abordou um carro com três ocupantes, incluindo condutor, uma gestante e uma criança de 3 anos de idade. Após uma inspeção, os agentes perceberam discrepâncias nos números de identificação veicular (NIV), como a supressão dos caracteres e etiquetas que divergiam do padrão.

Na apuração, foi constatado que o veículo era clonado. O automóvel tinha registrada uma ocorrência de furto/roubo em 10 de maio de 2023, em Fortaleza, ou seja, já circulava há mais de oito meses.

Além disso, dentro do carro roubado, foram encontrados três coletes balísticos, 50 munições de ponto 40 e 50 munições de calibre 38.

O condutor, que já tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, afirmou que receberia a quantia de R$1 mil para fazer a entrega do material, no distrito de Aracatiaçu, na região de Sobral.

Em seguida, os ocupantes do veículo foram apresentados à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil em Caucaia, para formalização dos procedimentos da lavratura do ocorrido. O homem foi preso.