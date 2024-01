Detentos se recusam a passar por scanner corporal e vandalizam presídio em Itaitinga; veja vídeo

Três internos foram autuados em flagrante, nesta sexta-feira (26), após se negarem a passar pelo procedimento de 'body scanner', que realiza uma inspeção corporal para verificar se o inspecionado está portando objetos impróprios.

Eles estavam na Unidade Prisional Vasco Damasceno Weyne, conhecida como Itaitinga 5, que é a maior Unidade Prisional do Ceará. Ela é voltada para o trabalho e capacitação, possuindo seis galpões para serem ocupados por empresas com mão de obra de internos.

Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), o trio ainda cometeu ato de vandalismo contra o patrimônio público e enfrentaram policiais penais no local.

Em vídeo registrado na unidade prisional, é possível ver pelo menos três computadores destruídos no chão.

Veja também

A situação foi controlada com ajuda do Grupo de Ações Penitenciárias. Após vandalizarem o espaço, os três foram encaminhados para outra unidade prisional, onde foi realizada a vistoria no body scanner e constataram o porte de materiais de furo cortante.