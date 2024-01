Adolescente de 16 anos desaparece após sair de casa no Planalto Pici, em Fortaleza

Uma adolescente, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 23 de janeiro. Mayane Sousa Morais foi vista pela última vez após sair de casa, no bairro Planalto Pici, em Fortaleza.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na quarta-feira (24). A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está realizando as diligências para localizar a adolescente.

A 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está à frente das investigações e acionou o Amber Alerts. O sistema, estabelecido nos Estados Unidos e adotado pelo Brasil, é ativado em casos de desaparecimento, rapto ou sequestro de crianças.

A ferramenta dispara publicações nas plataformas da Meta para anunciar a descrição da criança, além de descrições de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento no desaparecimento da vítima.