Polícia Militar prende em Iguatu suspeito que escondia drogas enterradas em chiqueiro

Um homem foi preso nessa quinta-feira (25), suspeito de esconder drogas em um chiqueiro no distrito Barreira dos Pinheiros, em Iguatu, no Interior do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, responsável pela captura, o suspeito, identificado apenas como "Bruno", escondia os entorpecentes embaixo da terra.

A corporação informou que o Batalhão de Policiamento do Raio (BPRaio) chegou ao suspeito por meio de uma denúncia anônima de moradores da região. O homem estava saindo do local quando foi abordado pelos policiais. "Ele quebrou seu celular jogando no chão", disse a PM.

Contudo, tanto o suspeito como o celular danificado e as substâncias encontradas com ele — 262 gramas de cocaína, 160g de maconha e 268g de crack — foram levados para a Delegacia Regional de Iguatu. Ele deve responder por tráfico de drogas.

Enterradas em chiqueiro

De acordo com a PM, as drogas estavam armazenadas em um balde de leite que havia sido enterrado próximo ao chiqueiro do local, onde vivem os porcos. Além disso, junto ao material foram encontradas uma balança e uma tesoura.