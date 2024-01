Oito integrantes de facção que planejavam chacina na Barra do Ceará são presos com 6 armas de fogo

Uma facção criminosa cearense planejava uma chacina na Barra do Ceará, em Fortaleza, contra rivais de uma organização criminosa carioca. O ataque criminoso foi evitado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que prendeu 8 suspeitos e apreendeu 6 armas de fogo, na noite da última quinta-feira (25).

A reportagem apurou que os suspeitos são moradores do Parque Leblon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A mesma facção realizou um ataque a um aniversário, que acontecia na Barra do Ceará, no último dia 7 de janeiro, que deixou 2 mortos e 15 feridos.

Veja também

Segundo a PMCE, a prisão da quadrilha ocorreu após disparos de fogo serem efetuados no Morro Santiago (o mesmo local da tentativa de chacina do dia 7) e policiais militares do Comando do Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) se deslocarem para a região.

Polícia Militar do Ceará Em publicação Chegando na Rua Peri, os policiais militares foram informados pela população sobre uma casa abandonada que seria utilizada por criminosos. As equipes cercaram a residência e lá capturaram os suspeitos e apreenderam as armas de fogo."

Foram presos:

Antônio Leidivan dos Santos Almeida, 23, com antecedentes criminais por roubo;

Bruno Paulino da Silva, 33, com antecedentes criminais por homicídio doloso, tentativa de roubo e porte ilegal de arma de fogo;

Carlos Luís da Silva Teixeira, 23, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio doloso;

Diego Silva de Andrade, 20, com antecedentes criminais por homicídio doloso e, quando menor, respondeu a atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio e receptação;

Leandro Correia Targino, 21, sem antecedentes criminais;

Ramon Nascimento de Sousa, 23, sem antecedentes criminais;

Ruan Pablo Ribeiro Serra, 18, que, quando menor, respondeu a ato infracional análogo ao crime de roubo.

Wagner Pereira Júnior, 26, sem antecedentes criminais.

Com a quadrilha, foram apreendidos 5 revólveres de calibre Ponto 38, uma pistola calibre Ponto 40 e 103 munições (sendo 41 munições intactas de calibre Ponto 38 e cinco deflagradas; 17 munições de calibre Ponto 40; e 40 munições de calibre 380).

Os suspeitos e o material apreendido foram levados ao 10º Distrito Policial (10º DP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde os presos foram autuados por organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.