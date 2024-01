Aniversariante alvo de tentativa de chacina na Barra do Ceará é preso pela Polícia Civil

O homem que comemorava um aniversário interrompido por uma tentativa de chacina, na Barra do Ceará, em Fortaleza, no início deste ano, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), junto de dois comparsas, na posse de arma de fogo e munições. Duas pessoas morreram na ação criminosa, e dois suspeitos de participarem do tiroteio foram capturados.

A prisão de Kilderson Damasceno da Silva, conhecido como 'Kindin', de 21 anos, foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) na última terça-feira (23). Ele é apontado como chefe de uma facção criminosa carioca e já tinha passagens pela Polícia por roubo, corrupção de menores e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

'Kindin' foi encontrado em um imóvel no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, junto de Vanderson Ruan de Lima Mesquita, 22, e Taylane Manuela Vitoriano Ricardo, 24. O trio foi preso em flagrante, na posse de uma pistola, dois carregadores e 23 munições. A dupla também é suspeita de integrar a facção carioca, e Vanderson tinha antecedentes criminais de posse e porte ilegal de arma de fogo.

"O trio foi conduzido para a sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Contra Vanderson também foi cumprido um mandado de prisão que estava em aberto. A PCCE segue investigando o envolvimento dos suspeitos em outros crimes", informou a SSPDS.

A Pasta lembrou que a população pode contribuir com as investigações, ao repassar informações que auxiliem os trabalhos policiais, através do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS; ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp - por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tiroteio na festa de aniversário

Suspeitos de participar da tentativa de chacina que deixou dois mortos e 15 feridos, na Barra do Ceará, em Fortaleza, no último domingo (7), já foram moradores da região, segundo testemunhas. Um adulto foi preso pela Polícia e um adolescente, apreendido, nas investigações do tiroteio. Três armas de fogo foram localizadas pelas forças de segurança, sendo que uma delas permitia uma rajada de disparos.

Testemunhas do crime contaram detalhes do que ocorreu naquela noite, por volta de 21h30, à Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, os relatos convergem para a história de que mais de 100 pessoas comemoravam um aniversário, no Morro Santiago, quando um veículo Chevrolet Prisma, de cor branca, passou pela rua. Quatro ocupantes do automóvel desceram e começaram a atirar para todas as direções.

Houve correria. Idosos, mulheres e crianças participavam da festa. Francisco Cristiano de Oliveira da Silva, de 34 anos, levou um tiro na cabeça e morreu no local.

Outras 16 pessoas foram baleadas e socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pirambu, o Frotinha do Antônio Bezerra e o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Porém, um adolescente de 17 anos morreu no Frotinha do Antônio Bezerra.

Pessoas que estavam na confraternização e saíram ilesas afirmaram à Polícia Civil que reconheceram até três suspeitos de participarem do ataque criminoso, pois já moraram na Barra do Ceará e saíram da região após uma facção de origem carioca dominar o território.

Os suspeitos seriam integrantes de uma facção cearense e teriam se mudado para o Parque Leblon, área onde o grupo criminoso domina, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Foi lá no Parque Leblon que a Polícia prendeu João Breno de Araújo Paulino, de 26 anos, e apreendeu um adolescente de 16 anos, por suspeita de participar da tentativa de chacina. Em depoimento aos investigadores, João Breno negou envolvimento com o crime e com a facção criminosa, apesar de reconhecer que mora em uma região dominada pelo grupo criminoso.