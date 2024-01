Tiroteio provoca correria e termina com uma morte no Residencial Alameda das Palmeiras, em Fortaleza

Um patrulhamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no Residencial Alameda das Palmeiras, no bairro Pedras, em Fortaleza, terminou com tiroteio entre policiais e um grupo de indivíduos, correria de moradores e uma morte na noite dessa quarta-feira (24). Segundo a corporação, eles foram recebidos a tiros ao se aproximarem.

Em nota, a PMCE informou que a ocorrência se deu por volta das 20h, quando uma equipe da Força Tática (FT) do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM) patrulhava pelas ruas do Residencial.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a população correndo e gritando em meio aos tiros. Em outro registro, eles aparecem recolhendo cápsulas de balas do chão.

Homem é baleado e morre

Na troca de tiros, um homem do grupo que iniciou a investida, segundo a Polícia, foi atingido. Com ele, que possuía em seu desfavor um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram um revólver.

Ainda segundo a corporação, a equipe da FT socorreu o lesionado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Jangurussu, mas ele não resistiu e faleceu. A ocorrência foi relatada ao 32º Distrito Policial (DP).

