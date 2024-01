Caso Laísa: Acusados de planejar morte de empresária em Juazeiro do Norte são denunciados pelo MPCE

Cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por planejarem a morte de Laísa Andrade, comerciante atacada a facadas em sua loja em Juazeiro do Norte no último dia 12 de janeiro. A jovem de 26 anos foi socorrida e atualmente se recupera no Hospital Regional do Cariri (HRC).

Os denunciados são Francisco Jonhnatan Alves e Silva, Savana Silva de Oliveira, Carlos Alberto Evangelista Silva, José Pedro das Chagas Pinto de Sousa e Marcelo Barbosa de Almeida. Eles responderão por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, o que dificultou a defesa da vítima, e também fraude processual, por simularem um latrocínio.

Jonhnatan e Savana, que são um casal, foram empregadores da vítima em um empreendimento, e conforme as investigações, encomendaram o assassinato de Laísa após ela cobrar uma dívida trabalhista de R$ 10 mil.

A denúncia oferecida pela 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte aponta ainda que o casal contratou Carlos Alberto, o "Alemão" para o crime, mas ele "terceirizou" a ação e acabou contratando Marcelo e José Pedro. Todos os cinco estão presos.

Estado de saúde da vítima

Nessa terça-feira (23), Laísa Andrade recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Cariri. O estado de saúde da vítima, de 26 anos, é estável, conforme nota

Legenda: Laísa Andrade foi esfaqueada por dois homens, dentro da própria loja de roupas Foto: Reprodução/Instagram

A empresária foi transferida para a enfermaria de cuidados especiais. Ela está consciente e respira espontaneamente, sem suporte de oxigênio e sem desconforto.