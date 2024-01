Suspeito de envolvimento na morte de atleta de Jiu-Jitsu é preso pela Polícia Militar em Caucaia

Foi preso, na tarde da última quarta-feira (24), o suspeito pela morte de um atleta de Jiu-Jitsu. O crime foi cometido no dia 4 de janeiro deste ano, no bairro Araturi, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Anderson Soares da Silva Lima, de 20 anos, possui antecedentes criminais pelo crime de tráfico ilícito de drogas, e foi localizado durante diligências da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Na abordagem, foi identificado que o homem estava com um mandado de prisão temporária em aberto, pelo crime de homicídio doloso.

Após a captura, o jovem foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão temporária.

Investigação continua

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) seguirá com as investigações para esclarecer todas as informações sobre o caso, bem como identificar outros partícipes no crime.