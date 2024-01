Notas de corte Sisu 2024: veja parciais das universidades federais do Ceará nesta quinta (25)

Estudantes que pretendem pleitear uma vaga nas universidades brasileiras podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até as 23h59 desta quinta-feira (25). A cada dia de inscrição, o Ministério da Educação (MEC) divulga as notas mínimas para o ingresso em cada curso das instituições que participam do programa. Chamada nota de corte, ela se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso.

O Diário do Nordeste coletou as notas de corte atualizadas à 0h desta quinta-feira para o ingresso nos cursos das instituições cearenses pela ampla concorrência. Esta nota ainda é parcial, uma vez que os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo do dia e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.

Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.

Confira as notas de corte parciais por universidade no Ceará em 2024

Notas de corte na UFC em 2024

Notas de corte no IFCE em 2024 Maiores Ciência da Computação - Campus Maracanaú - Integral - Bacharelado: 884,37

Engenharia de Computação - Campus Fortaleza - Integral - Bacharelado: 874,22

Engenharia Civil - Campus Fortaleza - Matutino - Bacharelado: 827,96

Sistema de Informação - Campus Crato - Noturno - Bacharelado: 820,89 Menores Química - Campus Boa Viagem - Noturno - Licenciatura: 502,39

Física - Campus Cedro - Noturno - Licenciatura: 545,74

Física - Campus Horizonte - Vespertino - Licenciatura: 550,08

Física - Campus Cedro - Vespertino - Licenciatura: 556,54 Notas de corte Unilab em 2024 Maiores Enfermagem - Campus das Auroras (Redenção, CE) - Integral - Bacharelado: 729,36

Engenharia de Computação - Campus das Auroras (Redenção, CE) - Integral - Bacharelado: 717,26

Farmácia - Campus das Auroras (Redenção, CE) - Integral - Bacharelado: 712,58

Pedagogia - Campus da Liberdade (Redenção, CE) - Noturno - Licenciatura: 712,56 Menores Humanidades - BI/LI - Campus das Auroras (Redenção, CE) - Noturno - Bacharelado: 600,69

Engenharia de Alimentos - Campus das Auroras (Redenção, CE) - Integral - Bacharelado: 617,76

Agronomia - Campus das Auroras (Redenção, CE) - Integral - Bacharelado: 618,24

Antropologia - Campus da Liberdade (Redenção, CE) - Noturno - Bacharelado: 628,61 Notas de corte na UFCA em 2024 Maiores Medicina - Campus Barbalha - Integral - Bacharelado: 791,25

Matemática - Campus Brejo Santo - Integral - Licenciatura: 759,24

Ciência da Computação - Campus Juazeiro do Norte - Integral - Bacharelado: 755,07

Biologia - Campus Brejo Santo - Integral - Licenciatura: 755,07 Menores Engenharia de Materiais - Campus Juazeiro do Norte - Integral - Bacharelado: 594,72

Pedagogia - Campus Brejo Santo - Integral - Licenciatura: 620,02

Letras - Libras - Campus Juazeiro do Norte - Integral - Licenciatura: 622,10

