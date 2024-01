Mulher esfaqueada em Juazeiro do Norte recebe alta do hospital

A empresária Laísa Andrade, 26, que foi esfaqueada por dois homens no dia 12 de janeiro, em Juazeiro do Norte, recebeu alta do Hospital Regional do Cariri nesta sexta-feira (26). Ela passou pouco mais de dez dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade e havia sido transferida para a enfermaria na última terça-feira (23).

O Sistema Verdes Mares apurou que Laísa ainda enfrenta sequelas do ataque, mas que ela deve se recuperar com o tratamento. Uma equipe médica está, inclusive, disponível para acompanhar a jovem em casa, se for necessário.

Giovanni Sampaio, diretor do Hospital Regional do Cariri, revelou que paciente ainda passará por acompanhamento de uma equipe multidisciplinar da unidade.

"Essa evolução em casa vai necessitar de fisioterapia, de fonoaudiólogos para a gente fazer o trabalho completo. Já começou a movimentar a perna e o grande fator positivo para ela é a idade, uma paciente de 26 anos. Se fosse uma paciente mais idosa, tudo seria mais difícil. Mas uma sequela ali, outra ali, nós vamos trabalhar para amenizar e quem sabe abolir essa sequela. Mas, o principal, que é o dom da vida, está restabelecida", revelou.

John Alencar, cunhado e advogado de Laísa, agradeceu as orações e apoio que a família recebeu desde o dia do acidente. "No início, a gente [estava] muito aflito com a situação, mas hoje realmente é muita gratidão, muita felicidade e só mesmo agradecer. Para ela ter recebido alta [é] porque está com estado de saúde, estável, consciente, enfim, recuperada", contou.

Lembre o caso

Laísa Andrade é dona de uma loja de roupas no bairro São Miguel, em Juazeiro. No dia do crime, 12 de janeiro, ela foi abordada por dois homens, que chegaram ao estabelecimento fingindo ser clientes.

Nas imagens da câmera de segurança do local, é possível ver um dos homens mexendo em roupas e pedindo informações à mulher, enquanto o outro mexe no celular e, depois, deixa uma bolsa sobre a cadeira próxima ao balcão de atendimento. De repente, um deles tapa a boca da vítima e começa a feri-la com golpes de faca.

A empresária foi socorrida e levada para um hospital da região, onde foi internada na UTI, em estado grave.

Suspeitos

De acordo com as investigações, Marcelo Barbosa de Almeida, 24 e José Pedro das Chagas Pinto de Sousa, 31, foram contratados para executar a empresária. Ambos estão presos.

Os dois investigados confessaram o crime e afirmaram que foram contratados por Carlos Alberto Evangelista Silva, conhecido como "Alemão". O suspeito havia sido capturado por tentativa de homicídio no dia 13, mas foi solto após audiência de custódia. Contudo, em depoimento à Polícia, ele afirmou que intermediou o diálogo entre os executores e os autores intelectuais, que seriam Savana Silva de Oliveira, 24, e Francisco Jonhnatan Alves e Silva, 38.

O casal foi preso no dia 15, por suspeita de mandar matar a empresária. O crime teria sido motivado por conta de processos trabalhistas, movidos por Laísa, que já havia trabalhado para eles.

"Alemão" foi detido novamente no dia 16, no Centro de Romeiros de Juazeiro, após pedido de prisão temporária pelo prazo de 30 dias apresentado pelo promotor de Justiça Ariel Alves.