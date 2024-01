Último suspeito envolvido na tentativa de homicídio contra dona de loja é preso em Juazeiro do Norte

Carlos Alberto Evangelista Silva, conhecido como "Alemão", o último suspeito envolvido na tentativa de homicídio contra a empresária Laísa Andrade, dona de loja esfaqueada no último fim de semana em Juazeiro do Norte, foi preso na tarde desta terça-feira (16) em ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), "Alemão" é apontado como um dos intermediadores do crime. O homem, de 42 anos, possui antecedentes por tráfico de drogas.

O suspeito já havia sido capturado por tentativa de homicídio no último sábado (13). No entanto, foi solto após audiência de custódia. "Alemão" foi detido novamente hoje no Centro de Romeiros de Juazeiro após pedido de prisão temporária pelo prazo de 30 dias apresentado pelo promotor de Justiça Ariel Alves.

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o promotor considerou, na ação, ser “imprescindível às investigações policiais, que podem ser flagrantemente obstruídas pela ação do intermediador, inclusive no sentido de eliminar provas, elementos de informação, coagir testemunhas, dentre outras ações nocivas à investigação em andamento, que, inclusive, tem outros mandantes e executores ainda em liberdade".

A Justiça acatou o pedido do MPCE. O prazo de 30 dias pode ainda ser renovado, "caso haja fundamentação devidamente apresentadas pela autoridade policial, estando o prazo para encerramento das investigações vinculado ao prazo do decreto prisional", diz nota do órgão.

Casal é suspeito de ser mandante do crime

O casal suspeito de mandar matar a empresária Laísa Andrade prestou depoimento à Polícia e confessou parcialmente o crime. Conforme Savana Silva de Oliveira, 24, e Francisco Johnatan Alves e Silva, 38, os dois estariam sendo supostamente ameaçados pela vítima e teriam agido em "legítima defesa".

Savana e Johnatan foram presos nessa segunda-feira (15), após a Polícia Civil de Juazeiro divulgar que havia mandado de prisão em aberto contra o casal. "Pessoas ligadas a ambos entraram em contato e, a partir daí, a gente passou a conduzir uma entrega pacífica deles. Eles estavam com medo, até pela pressão popular", detalhou o titular do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, Helder Cassiel Ramos de Brito, que está à frente do caso.

De acordo com as investigações, Savana e Johnatan teriam utilizado um intermediador — Carlos Alberto Evangelista Silva, conhecido como Alemão — para contratar os dois executores do crime: Marcelo Barbosa de Almeida, 24 e José Pedro das Chagas Pinto de Sousa, 31, conhecido como Paulista.

Os envolvidos e as supostas participações são, segundo a Polícia:

Savana Silva de Oliveira, dentista: mandante Francisco Johnatan Alves e Silva, dentista: mandante Carlos Alberto Evangelista Silva: intermediador Marcelo Barbosa de Almeida: executor José Pedro das Chagas Pinto de Sousa: executor

PRISÃO DE EXECUTORES

Durante o fim de semana, a Polícia identificou e prendeu os dois executores do crime: Marcelo Barbosa de Almeida, 24 e José Pedro das Chagas Pinto de Sousa, 31, conhecido como "Paulista". Apurações apontam ainda que “Paulista” teria uma dívida de drogas com “Alemão”. Ele teria negociado o valor a ser pago pela execução da vítima.

RELEMBRE O CASO

Laísa Andrade é dona de uma loja de roupas, no bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. No momento do crime, na sexta-feira (12), ela foi abordada por dois homens — Marcelo e José Pedro — que chegaram ao estabelecimento fingindo ser clientes.

Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver um dos homens mexendo em roupas e pedindo informações à mulher, enquanto o outro mexe no celular e, depois, deixa uma bolsa sobre a cadeira próxima ao balcão de atendimento. De repente, um deles tapa a boca da vítima e começa a feri-la com golpes de faca.

A empresária foi socorrida e levada para um hospital da região, onde segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave.