30 anos sem Ayrton Senna: relembre 5 momentos marcantes da carreira do piloto

Ícone do esporte mundial, Ayrton Senna faleceu há 30 anos. O brasileiro morreu no trágico acidente em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Ímola, na Itália. O piloto estreou pela maior competição de automobilismo do mundo em 1984. Foram 11 temporadas disputadas, com três títulos da categoria conquistados, além de 41 vitórias e 65 pole-positions. Confira cinco momentos marcantes da trajetória dele.

1 - Primeiro pódio em Mônaco (1984)

Legenda: Ayrton Senna é patrono do esporte brasileiro. Foto: Jean-Loup Gautreau / AFP

O primeiro pódio conquistado pelo brasileiro foi um dos momentos marcantes. E ele veio no ano de estreia de Senna, mostrando o potencial daquele que se tornaria um dos maiores esportistas mundiais. Com apenas 24 anos, o piloto havia largado em 13º lugar daquele grid do GP de Mônaco.

Para tornar o momento ainda mais simbólico, a corrida daquele dia foi marcada por uma forte chuva, que não intimidou o garoto. Keke Rosberg, Niki Lauda e Alain Prost eram outras estrelas na pista. Após reduzir sua desvantagem de 34s para 7s para o primeiro lugar (Prost), Senna terminou em segundo.

2 - Primeiro título (1988)

Legenda: Senna conquistou seu primeiro título em 1988 Foto: Divulgação/McLaren

Senna conquistou seu primeiro título em 1988, pela equipe da McLaren. O brasileiro chegou a dividir a disputa pela liderança do campeonato junto com o colega de equipe, Alain Prost. Mas na última metade daquela temporada, Ayrton conseguiu uma sequência de quatro vitórias e assumiu a liderança do torneio. Assim, conquistou seu primeiro título, no Japão.

3 - Primeira vitória no Brasil (1991)

Legenda: Senna é o brasileiro com mais vitórias na Fórmula-1, totalizando 41 corridas Foto: Pascal Pavani / AFP

Apesar da grande desenvoltura dentro da pista, Ayrton só conseguiu a primeira vitória dele em terras brasileiras no ano de 1991, em Interlagos (São Paulo). Nesse dia, Senna precisou enfrentar, mais uma vez, uma forte chuva. Isso deixou o câmbio do carro travado, perdendo a terceira, quarta e quinta marchas. O brasileiro ficou travado na sexta marcha, quando ainda faltavam seis voltas para o fim da prova.

Apesar das dificuldades, Senna segurou a pressão de Riccardo Patrese e recebeu a bandeirada em primeiro lugar. O motor do carro dele apagou pouco tempo depois e, além disso, o brasileiro precisou ser atendido ainda na pista por conta do cansaço da prova.

4 - Primeira celebração com a bandeira do Brasil (1986)

Legenda: Gesto imortalizado por Senna Foto: Acervo Instituto Ayrton Senna

Após a seleção de futebol masculina ser eliminada na Copa do Mundo de futebol daquele ano pela equipe da França, os franceses da Fórmula 1 brincavam com Ayrton sobre a situação.

O brasileiro então decidiu celebrar a vitória daquele final de semana com um gesto de levantar com a mão a bandeira do Brasil para fora do carro, imortalizando aquele momento e tornando o gesto uma marca dele.

5 - Acidente fatal (1994)

Legenda: A corrida do dia 1º de maio de 1994 ficou eternizada pelo trágico acidente que tirou a vida do maior automobilista da história do Brasil Foto: TORU YAMANAKA / AFP

A corrida do dia 1º de maio de 1994 ficou eternizada pelo trágico acidente que tirou a vida do maior automobilista da história do Brasil. É importante lembrar que um dia antes ocorreram duas batidas na mesma pista. Uma envolvendo o novato brasileiro Rubens Barrichello, e a outra que resultou na morte de Roland Ratzenberger.

No dia seguinte, domingo, a disputa na pista iniciou com uma batida entre JJ Lehto e Pedro Lamy. Nove torcedores ficaram feridos por conta dos destroços do acidente.

Mesmo assim a corrida retornou e, após sete voltas, Ayrton se chocou contra o muro da curva Tamburello. O impacto foi suficiente para a barra de suspensão do carro do romper e atravessar o capacete dele.

Senna chegou a ser atendido na pista, mas foi declarado morto às 18h40 (13h40 no horário de Brasília) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), aos 34 anos.