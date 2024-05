Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (1/5)

Maio chegou pedindo delicadeza e tato. A Lua está minguando em Aquário e pede sossego. Deixe minguar tudo que agita suas emoções e descarregue a tensão. Avalie tudo o que você tem feito e o que conseguiu alcançar. Você já dispõe de muita clareza, agora só precisa valorizar a sua independência pessoal. Abril foi um mês muito transformador e Maio chega trazendo um conflito entre Vênus e Plutão nos ensinando que é inútil ignorar as mudanças, pois elas já estão em movimento e é impossível detê-las.

Áries

Com a Lua minguante influenciando suas amizades e projetos futuros, é muito importante que você planeje com cuidado. Você tem uma semana para revisar seus planos, fazer ajustes e organizar as ideias.

Touro

Você está iniciando uma fase de planejamento e revisão, especialmente porque a Lua minguante marca o início do mês, dificultando a execução e finalização de projetos importantes. Planeje, pois nos próximos 6 meses o foco é na sua carreira e no que você quer construir.

Gêmeos

A Lua minguante te convida a uma reflexão cuidadosa sobre seus objetivos de longo prazo. Ajuste seus planos, especialmente os relacionados a estudos ou viagens. Suas metas estão alinhadas com suas verdadeiras ambições e

capacidades?

Câncer

Você enfrentará um período muito importante e precisa tomar uma decisão relacionada a finanças ou transformações pessoais. Reflita antes de qualquer investimento. Avalie todas as possibilidades e consequências antes de fazer escolhas.

Leão

Como andam suas parcerias, leonino? A Lua minguante pede muita responsabilidade em relação as suas escolhas, especialmente nos assuntos amorosos e negócios. Você precisa se sentir muito seguro(a) em relação as suas escolhas.

Virgem

O início de maio pede cautela, especialmente em relação à cuidados com a saúde, rotina diária e trabalho. Elimine hábitos que prejudicam a sua saúde ou resultados no trabalho. Atenção redobrada nos relacionamentos com seus colegas de trabalho.

Libra

Este é um momento para revisar com cuidado o que você

espera de um projeto importante ou de uma situação envolvendo seus filhos. Decisões importantes devem ser tomadas com muito cuidado, pois as consequências serão de longo alcance.

Escorpião

Maio inicia pedindo um olhar atento ao seu lar e à família, especialmente com a Lua minguante em aquário. Antes de tomar qualquer decisão envolvendo relações familiares, casa ou assuntos imobiliários, pense bem. Evite fazer mudanças drásticas. Mas saiba que algo está sendo finalizado.

Sagitário

A Lua minguante pede cautela em suas comunicações. Revise e reflita como você interage com irmãos, vizinhos e nos seus relacionamentos interpessoais. Pode ser que você tenha que resolver alguns mal-entendidos. E pode ser necessário ajustar alguns de seus planos.

Capricórnio

A Lua minguante pede cautela nos assuntos financeiros. Sinto que até o dia 12/10 muito do que você está construindo e desejando será testado. Seja responsável com seu valor e seus recursos. Muito cuidado com os impulsos.

Aquário

Pense bem antes de agir, aquariano(a). O universo está querendo te dar uma chance, mas pense bem antes de assumir um projeto ou compromisso importante. Não dê nenhum passo sem pensar.

Peixes

Deixe minguar seus medos, pisciano(a). Mergulhe nos seus sentimentos mais profundos, pois nos próximos 6 meses você vai ter que desapegar de velhas bagagens emocionais para, finalmente, partir para outra.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.