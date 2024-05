Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (21)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (21) vai ao ar às 17:10, após 'O Grande Dave'. Nesse capítulo, Olívia parte para cima de Kátia, mas é contida por Vitório.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Olívia parte para cima de Kátia, mas é contida por Vitório. Raul garante a Olívia que não tem nada com Kátia, mas ela não quer nem saber. Cristina nota que seu plano deu certo e fica feliz. Mirella vê Olívia mal e conclui que a mãe deve ter encontrado Raul com uma namorada. Débora e Cristina fingem estar indignadas com o comportamento de Raul. Hélio diz para Serena que irá respeitar a vontade dela e se contentar em ser seu amigo. Rafael vê os dois juntos e fica enciumada. Zulmira fala para Serena que acredita que Rafael está começando a gostar de Cristina. Serena está certa de que Rafael é o destino que ela procurava. Rafael diz para Cristina que ficou chateado ao ver Serena com outro rapaz. Cristina fala para Rafael que não vai mais esconder o que sente por ele. Ela tenta se aproximar dele mas é interrompida por Felipe que diz para Rafael não ficar com Cristina. Rafael fica feliz com o conselho de Felipe. Olívia quer que Raul saia de casa e ele vai sem discutir. Olívia se desespera ao se dar conta de que está sem marido. Vitório fala para Elias que viu Kátia se encontrando com Raul no clube. Dalila escuta e desmaia.

Rafael aconselha Olívia a se consultar com Abílio. Roberval fala para Mirna que não quer mais vê-la. Mirna joga charme para Alaor. Olívia fala para Abílio que está disposta a se acertar com Raul. Rafael vê Serena se banhando em um rio. Rafael nota Serena, fortemente emocionado. Elias chama a atenção de Kátia e ela solicita que não se meta em sua vida. Mirna diz para Alaor que irá trazer pamonha para ele. Crispim tenta se desculpar com Kátia, mas ela o trata mal. Divina deseja chamar um médico para cuidar de Dalila, mas ela diz que está bem. Raul garante a Abílio que irá cuidar de sua família. Dalila questiona a Raul o que ele estava fazendo com Kátia. Abílio dá conselho à Olívia a entrar com um pedido de separação para garantir seus direitos. Olívia acredita que Raul ainda se arrependerá do que fez e retorna para casa. Raul diz à Dalila que não tem nada com Kátia. Dalila questiona a Raul se eles já podem ficar juntos, mas ele explica que não pode se expor para que Olívia não tenha provas contra ele. Rafael questiona a Elias como pode ter certeza se Serena é mesmo Luna. Elias dá conselho a Rafael para reviver com Serena uma situação que viveu com Luna e aguardar por um sinal.

Raul chama Kátia para jantar e ela fala que irá pensar. Osvaldo diz para Hélio que o amor de Serena por Rafael não dará certo e indica que ele aguarde por ela. Rafael fala para Cristina que tentará desvendar se Luna realmente retornou ou se é com ela que ele deve ficar. Dalila se consulta com Eduardo, que diz que ela está grávida. Raul se nega a pagar alguns vestidos que Olívia comprou com Madalena. Divina vê Dalila aos prantos e questiona o que houve. Cristina fala para Serena que ela necessita ir embora. Cristina manda Serena ir com ela. Madalena fala com Vera que Eduardo é agradável com ela, mas não sinaliza que gostaria de namorá-la. Dalila fala para Divina que está se sentindo mal, pois trabalha demais para ajudar dentro de casa. Divina fica impressionada com a bondade de Dalila. Generosa conta para Terezinha que viu Dalila se encontrando com um homem casado. Terezinha inicia a chantagem Dalila, exigindo que ela lhe empreste suas coisas. Cristina leva Serena para a casa de Vera e solicita que ela a abrigue até que Rafael desista de pensar que ela seja a reencarnação de Luna. Vera aceita e conta para Serena que ela não poderia ficar com Rafael, pois pertencem a mundos diferentes.

Serena fala para Vera que Rafael é seu mundo. Rafael quer saber sobre Serena e pergunta à Cristina, que responde não ter conhecimento onde ela está e insinua para o botânico que Serena pode estar com Hélio, pois os selvagens têm moral diferente. Rafael fica decepcionado com Serena. Serena acredita que não deve ficar longe de Rafael e foge da casa de Vera. Mirna leva bolo de fubá para Alaor e o chama para almoçar em sua casa. Madalena fala para Olívia que Raul se negou a pagar sua conta. Rafael destrata Serena, deixando-a mal. Cristina vê Serena chorando e fica feliz. Raul esclarece para Olívia que não irá mais pagar suas despesas exageradas. Serena fala para Olívia que foi Cristina quem mandou que ela passasse a noite fora de casa. Olívia fala para Rafael que Serena dormiu na casa de Vera e incentiva o romance dos dois. Rafael fica animado, vai atrás de Serena e a encontra em sua floricultura, entre as rosas.

Que horas começa?

