Joana vai ficar com Egídio? Dona Patroa arma plano para encontro de empregada e vilão

Joana (Alice Carvalho) passará por fortes emoções no capítulo desta terça-feira (21), de "Renascer". Revoltada com a proposta de R$ 200 mil que recebeu para dormir com Egídio (Vladimir Brichta), a esposa de Tião (Irandhir Santos) irá até Dona Patroa (Camila Morgado) confessar a ela sobre o plano do coronel.

"Não tenho nada o que lhe perdoar... eu lhe agradeço de você ter me contado isso. E não se avexe, não, que eu sei que você não tem culpa nenhuma nessa história..." dirá a mulher de Egídio.

Em seguida, Dona Patroa incentivará Joana ir até o encontro com Egídio, com a condição de contar tudo para Tião. Segundo ela, só assim a empregada conseguirá se livrar do coronel.

"A primeira coisa que você vai fazer é exigir o dinheiro antes. Porque eu duvido muito que ele lhe pague um tostão furado depois! Se ele [Tião] não souber, estará tudo perdido!"

O encontro

Disposta a pagar a dívida do marido, Joana irá até o encontro sexual com Egídio. Tião irá com ela e ao chegarem na Fazenda, o coronel entrega a quantia prometida e exige que o casal também cumpra a parte do contrato.

Tião finge que vai embora e fica de tocaia na casa. Antes de deitar com coronel, Joana pede para cozinhar para ele. Egídio jogará a moça no chão e a ameaçará: "Você vai voltar comigo lá para o quarto ou eu lhe tomo aqui mesmo no chão?".

Nesse momento, Dona Patroa e Tião aparecem na cena e impedem o abuso sexual. "O que é que o senhor vinha dizendo, coronel?" dirá o personagem de Irandhir Santos com ira nos olhos.

Apesar do plano do trio ter dado certo, Egídio mandará seus capangas irem atrás de Joana e Tião para pegar de volta os R$ 200 mil. Após o episódio, a família dos roceiros será acolhida na casa de Rachid (Almir Sater).