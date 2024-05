Tony Ramos tem 'importante melhora na evolução do quadro clínico' após cirurgia no cérebro Operação ocorreu no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro; Ator está internado desde dia 16 de maio

Escrito por Redação , 14:48 - 20 de Maio de 2024 Atualizado às 14:49