Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (21)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (21) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Conrado se casa com Isadora.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Conrado se casa com Isadora. Heraldo explica a Cida o plano de Rosário e ela se anima. Brunessa cumprimenta Ariela e Humberto. Cida pede demissão e entra em uma limusine, onde Rosário e Penha a esperam. Serginho pede que as Empreguetes deem um show e avisa a todos no condomínio. Chayene invade a apresentação das Empreguetes.

Cida comenta sua preocupação com a saúde mental de Valda. Otto elogia a festa e Sarmento finge gostar. Conrado dorme na noite de núpcias e Isadora fica irritada. As Empreguetes ganham um prêmio do programa de Gentil. Tom fala para Fabian que sabe como acabar com o namoro de Rosário.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.