Previsão do signo de Áries para hoje, 21 de maio

A Lua chegou no signo de Escorpião e logo em seguida fez uma quadratura com Plutão, aquele que representa a impermanência da vida e das coisas. E aquelas emoções que habitam lugares profundos da sua alma virão à tona, provocando uma turbulência no seu estado emocional. Mantenha a calma e avalie suas atitudes. Marte está apontando a direção ou o novo caminho. A Lua também vai se opor a Mercúrio e algumas questões podem ser reveladas. Algumas mensagens podem levar a mal-entendidos. Hoje pode ser um dia de discordância e ninguém vai chegar a um consenso.

Signo de Áries hoje

Se liberte de tudo que foi acumulado do passado. Plutão está lhe dando uma forcinha nesse processo de desapego. Procure seus amigos, sua turma ou se envolva em alguma atividade de grupo. Sinto que existe um novo horizonte se abrindo para você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.