Rapper americano de 17 anos morre após disparar tiro acidental durante 'live' em rede social

Rylo Huncho, 17, rapper e tiktoker, exibiu nas redes sociais a própria morte. Ele atirou acidentalmente contra si — em direção à cabeça — enquanto cantava com uma arma na mão. O corpo dele foi encontrado em Suffolk, Virgínia, no dia 15 de maio, confirmou a polícia ao jornal americano The New York Post.

A polícia não confirmou o nome do adolescente, mas imagens do ocorrido com o jovem foram divulgadas nas redes sociais. Em vídeo no TikTok, ele aparece cantando para uma câmera enquanto dançava com uma pistola com mira laser verde.

Ao que aparenta, o rapaz tira a trava de segurança da arma antes de apontá-la para cabeça, quando um tiro ecoa e ele é jogado para fora do campo de visão e a câmera cai.

No dia seguinte à morte, uma vaquinha virtual foi criada nas redes sociais em benefício da mãe do adolescente.