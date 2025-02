Marlon Wayans confirma sequência do filme 'As Branquelas' após 21 anos

Um dos filmes mais aclamados dos anos 2000, 'As Branquelas' vai ganhar uma sequência após 21 anos. A novidade foi confirmada pelo ator Marlon Wayans, que interpreta o protagonista Marcus Copeland na versão original.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (24), Marlon garantiu que a continuação do longa é o próximo projeto a que irá se dedicar. Segundo o artista, o momento é propício para dar sequência ao aclamado filme lançado em 2004.

"É o momento, as pessoas amam esse filme. Depois que terminar de filmar 'Todo Mundo em Pânico 6', 'As Branquelas 2' é meu próximo projeto", disse ele ao programa Good Morning America durante uma recente entrevista no tapete vermelho.

Marlon Wayans afirmou ainda ao The Hollywood Reporter: "Eu e meu irmão [Shawn Wayans - seu parceiro no filme original] estamos conversando. Então, se tudo der certo, esperamos fazer um As Branquelas 2".

Estrelado por Shawn e Marlon Wayans, o filme conta a história de dois agentes negros do FBI que se disfarçam como duas irmãs milionárias, loiras e brancas para se infiltrar na alta sociedade e revelar crimes. O longa icônico ainda conta com Terry Crews e Faune Chambers Watkins no elenco.