Ainda em meio a polêmicas, a atriz Karla Sofia Gascón, de 'Emília Pérez', estaria fazendo planos para ir à cerimônia do Oscar 2025. De acordo com publicação da revista norte-americana Variety, fontes confirmaram que a Netflix pagará para que a estrela compareça ao evento no dia 2 de março no Dolby Theatre, em Hollywood. Gascón foi indicada como melhor atriz por seu trabalho no musical em espanhol.

A distribuidora do filme nos Estados Unidos teria concordado em arcar com as despesas da viagem, embora anteriormente tenha decidido cortar o financiamento para que a espanhola fosse a eventos e premiações ligadas ao longa.

Karla Sofía está afastada da campanha do filme desde que antigas publicações suas com comentários racistas e xenofóbicos vieram à tona. Ela faltou ao Critics Choice Awards, ao BAFTA Film Awards e ao SAG Awards, apesar das indicações em todas as três cerimônias.

Gascón se tornou a primeira atriz abertamente trans a ser indicada ao Oscar. Anteriormente, ela se tornou a primeira mulher transexual a ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes (uma honra que compartilhou com Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz) e foi a primeira mulher trans indicada para atuação cinematográfica no Globo de Ouro.

Publicações ofensivas

A mudança de planos na divulgação de "Emilia Pérez" se deu após publicações de Karla Sofía, feitas entre 2020 e 2021, viralizarem na Internet. Nos posts, a atriz faz uma série de comentários de teor racistas e xenofóbicos, envolvendo islamismo e o caso George Floyd.

Pessoas ligadas à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, temem que a repercussão do caso influenciem na votação do filme. A mesma publicação da Variety aponta que alguns votantes da Academia não votarão na atriz.

Gascón chegou a apresentar um pedido público de desculpa. "Quero reconhecer a conversa em torno de minhas postagens anteriores nas redes sociais que causaram danos. Como alguém de uma comunidade marginalizada, conheço muito bem esse sofrimento e lamento profundamente aqueles que causei dor. Toda a minha vida lutei por um mundo melhor. Acredito que a luz sempre triunfará sobre as trevas", afirmou.

